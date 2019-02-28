Hedef avrupa

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyerek yarı finale kalan Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda tutulmayan kırmızı- beyazlılar 3. turda Erzin, 4. turda Erzincan, 5. turda 1461 Trabzon'u saf dışı bırakmıştı. Son 16'da F.Bahçe'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla deviren Ümraniye, Trabzon'u da geçerek tarihinde ilk kez yarı finale kaldı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Dört büyüklerden ikisini eledik. Finale kalırsak G.Saray'ı isteriz. Çünkü o zaman UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma şansımız olacak" yorumunda bulundu.