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Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor. İki takımın arasında, Trabzonspor'un ev sahipliği yaptığı eşleşmenin ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Trabzonspor, çeyrek finale gelene kadar Bugsaş Spor, Sivas Belediye Spor ve Balıkesirspor'u kupa dışına iterken, Ümraniyespor ise son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Giriş: 26 Şubat 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 26 Şubat 2019 Salı 23:14

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi veriyor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başladı.. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Salı günkü müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.

Fırtına kupada yarı final istiyor

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