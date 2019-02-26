Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi veriyor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başladı.. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Salı günkü müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.