Türkiye’nin kupasında heyecan sürüyor

Türkiye'nin kupasında çeyrek final maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final yolundaki 2 takım bugün sahneye çıkacak. Saat 20.00'de Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında Ümraniye'ye konuk olacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Yarın ise saat 14.00'de kupanın favorilerinden Galatasaray, Hatayspor deplasmanında yarı finali kovalayacak. Ardından 20.00'de Göztepe ile Yeni Malatya kozlarını paylaşacak. Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisar ise perşembe günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kupadaki dört karşılaşma da A Spor'dan yayınlanacak. Büyük heyecanda, analizler ve röportajlar da A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.