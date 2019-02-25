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İşte Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler

Ziraat Türkiye Kupası Çeyre Final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Giriş: 25 Şubat 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte çeyrek finalde düdük çalacak isimler;

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