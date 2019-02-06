Ziraat Türkiye Kupası'nda dev randevu!

Türkiye'nin kupasında çeyrek final maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final yolundaki 4 takım bugün sahneye çıkacak. Saat 18.30'da Yeni Malatya-Göztepe, 20.30'da da Galatasaray-Hatayspor müsabakaları oynanacak. Kupanın Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte favorileri arasında yer alan Yeni Malatya ile Göztepe, ilk maçta kozlarını Malatya'da paylaşacak. Yarın ise kupanın son şampiyonu Akhisar, ligin flaş takımlarından Kasımpaşa ile 20.30'da evinde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçlarının tümü A2'den ekranlara gelecek. Turkuvaz bünyesindeki A Spor da maç öncesi ve sonrasında analizleri ve röportajlarıyla büyük heyecanı tüm detaylarıyla futbolseverlere sunacak.

ZIRAAT TÜRKIYE KUPASI PROGRAMI



GALATASARAY - HATAY | BUGÜN 20.30

YENI MALATYA - GÖZTEPE | BUGÜN 18.30

AKHISAR - KASIMPAŞA | YARIN 20.30



RÖVANŞ MAÇLARI (26-27-28 ŞUBAT 2019)



ÜMRANIYE - TRABZON

HATAY - GALATASARAY

GÖZTEPE - YENI MALATYA

KASIMPAŞA - AKHISAR



YARI FİNAL 1. MAÇLAR (2-3-4 NİSAN 2019)



TRABZON - ÜMRANIYE / AKHISAR - KASIMPAŞA GALİBİ | GALATASARAY - HATAY / YENI MALATYA - GÖZTEPE GALİBİ



YARI FİNAL 2. MAÇLAR (23-24 -25 NİSAN 2019)



TRABZON - ÜMRANIYE / AKHISAR - KASIMPAŞA GALİBİ | GALATASARAY - HATAY / YENI MALATYA - GÖZTEPE GALİBİ

