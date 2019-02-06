Yeni Malatyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Her iki takım ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. İşte, Yeni Malatyaspor Göztepe maçına dair detaylar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Murat Akça, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Ahmed, Barış, Eren, Bifouma, Adem

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Poko, Halil, Castro, Gouffran, Deniz Kadah

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk maçı Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak. 6 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak müsabaka Aspor kanalında canlı yayınlanacak. Öte yandan bu maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.