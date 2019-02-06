Galatasaray ve Hatayspor’dan Talat Terim için pankart

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşırken, iki takım Teknik Direktör Fatih Terim'i unutmadı. İki takım da Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için sahaya başsağlığı pankartları ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların pankartında 'Mekanın cennet olsun Talat Terim', Hatay ekibinde ise 'Başınız sağ olsun hocam' yazıları bulunuyordu.