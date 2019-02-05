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Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Giriş: 05 Şubat 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 05 Şubat 2019 Salı 13:18

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Hatayspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Yarın kupada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe (Arda Kardeşler)
20.30 Galatasaray - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

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