Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Hatayspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Yarın kupada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe (Arda Kardeşler)
20.30 Galatasaray - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
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