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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Giriş: 04 Şubat 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:06
Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:
20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 ŞUBAT PERŞEMBE:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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