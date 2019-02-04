Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 ŞUBAT PERŞEMBE:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
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