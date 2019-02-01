Dev şölen Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında sahneye ilk önce Trabzonspor çıkacak. Bordo-mavililer 5 Şubat Salı günü, Fenerbahçe'yi eleyerek sükse yapan Ümraniye'yi konuk edecek. 6 Şubat'ta Yeni Malatya-Göztepe ve Galatasaray-Hatayspor maçlarıyla devam edecek 'Türkiye'nin Kupası' heyecanı, 7 Şubat'ta Akhisar-Kasımpaşa karşılaşması ile sona erecek. ATV, A Spor ve a2 ekranlarından yayınlanacak maçların rövanşları



5 ŞUBAT SALI

20.30 Trabzon-Ümraniye

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA

18.30 Malatyaspor-Göztep

20.30 Galatasaray-Hatayspor

7 ŞUBAT PERŞEMBE

20.30 Akhisar-Kasımpaşa