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Dev şölen Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında sahneye ilk önce Trabzonspor çıkacak.

Giriş: 01 Şubat 2019 Cuma 03:00 Güncelleme: 01 Şubat 2019 Cuma 11:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında sahneye ilk önce Trabzonspor çıkacak. Bordo-mavililer 5 Şubat Salı günü, Fenerbahçe'yi eleyerek sükse yapan Ümraniye'yi konuk edecek. 6 Şubat'ta Yeni Malatya-Göztepe ve Galatasaray-Hatayspor maçlarıyla devam edecek 'Türkiye'nin Kupası' heyecanı, 7 Şubat'ta Akhisar-Kasımpaşa karşılaşması ile sona erecek. ATV, A Spor ve a2 ekranlarından yayınlanacak maçların rövanşları

5 ŞUBAT SALI
20.30 Trabzon-Ümraniye
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18.30 Malatyaspor-Göztep
20.30 Galatasaray-Hatayspor
7 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Akhisar-Kasımpaşa

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