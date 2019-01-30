Türkiye Kupası'nda zirve heyecanı!

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımların rotası bugün belli oluyor. 'Türkiye'nin Kupası'nda çeyrek final ve yarı final heyecanı A Spor'dan naklen yayınla ekranlara gelecek. Merakla beklenen eşleşmeler bugün saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu maçları sonucunda tur atlayan Akhisar, Yeni Malatya, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor ile birlikte Galatasaray katılacak.