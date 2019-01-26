Türkiye Kupası'nda kura 30 Ocak'ta

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi; 30 Ocak Çarşamba günü, saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda A Spor ekranlarında gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak dev şölende, kura çekimine tur atlayan Akhisar, Y.Malatya, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniye ile birlikte Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak. Birbirinden çekişmeli müthiş karşılaşmalar yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine Turkuvaz Medya kanallarında olacak.