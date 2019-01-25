Paşa 10 kişiyle turladı

Kasımpaşa, 0-0'ın rövanşında, Aytemiz Alanya'yı uzatmalarda bulduğu golle eledi. 18'de Nsakala'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 41'de Koita'nın kafa vuruşu direği yalayıp dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi. 59'da Paşa'da Sa, 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 dakika Alanya hücumlarına set çeken lacivert-beyazlılar, maçı uzatmalara taşıdı. 113'te Popov sağdan son çizgiye indi. Altı pasa çıkardığı pasta geriden gelen Tarkan ağları havalandırdı ve 60 dakika 10 kişi oynayan Paşa'yı çeyrek finale taşıdı.

Yeni transferler sahada

İki takım da Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında yeni transferlerine görev verdi. Kasımpaşa'da Udinese'den kiralanan kaleci Scuffet ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyerken, Alanya'da da İngiliz stoper Caulker Akdeniz ekibinde siftah yaptı.