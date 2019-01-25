Hatay destanı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, evinde dolu tribünler önünde Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir'i 4-1 yenerek tarih yazdı. Akdeniz ekibi, 12'de Yusuf'un kafa golüyle öne geçti: 1-0. Başakşehir, 19'da Jojic'le eşitliği sağladı: 1-1. Güçlü rakibi karşısında futbol resitali sunan bordobeyazlılar, 25'te Mirkan ve 44'te oyuna girdikten 52 saniye sonra ağları bulan Selim'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

MİRKAN VE GÖKHAN ŞOV

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de de flaş sonuçlar alan ve 3. sıraya yerleşen Akdeniz ekibi, 2. yarıda da Başakşehir'e teslim olmadı. 3 asist yapan Gökhan ile birlikte maçın yıldızı olan Mirkan, 66'da Süper Lig liderini yıkan 4. golü attı ve Hatayspor'un tarihi zaferini ilan etti.

İKİ LİGİN LİDERİNİ DE ELEDİ

Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen ve üst üste 4 maçtır kazanan Hatay, 3. Tur'dan itibaren katıldığı kupada, Esenler, Fethiye ve Spor Toto 1. Lig lideri Gençlerbirliği'ni eledi. Süper Lig lideri Başakşehir'i de devirerek büyük başarının altına imza attı.

AVCI: OYUN BİZİ CEZALANDIRDI

Hatay'da sürpriz şekilde 4-1 yenilerek kupaya veda eden Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularına tepki gösterdi. Avcı, "Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık" dedi.

Sahanın ortasında çiftetelli oynadılar

Tarihi maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular tarihi zaferi sahanın ortasında çiftetelli oynayarak kutladı.

"MAÇI DAHA ÇOK İSTEYEN BİZDİK"

Hatayaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşısında turu daha fazla isteyenin kendileri olduğunu vurguladı. Palut, "Maçı daha fazla isteyen, mücadele eden, pas yapan bizdik ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak etti. Başakşehir güçlü bir rakip ama buruda istediği oyunu sergileyemedi. Bu da onları dakika dakika aşağıya düşürdü" diye konuştu.

Yaklaşık 7 bin taraftarın tribünleri doldurduğu, Hatayspor'un tarih yazdığı müthiş maçı, bazı vatandaşlar stat çevresindeki apartman inşaatından izledi.