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Son 16 turunda yarın yapılacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Giriş: 23 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:50

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat



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