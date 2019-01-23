Son 16 turunda yarın yapılacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat
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