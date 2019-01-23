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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda tur peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Giriş: 23 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:37

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.


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