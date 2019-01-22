Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşkı

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda don 16 turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Son 16 turu karşılaşmalarında rövanşlar bugün oynanacak iki maçla başlıyor. Kar nedeniyle ertelenen Galatasaray-Bursaspor ilk maçının yanı sıra, deplasmandaki ilk sınavı 2-1 kazanıp çeyrek final kapısını aralayan son şampiyon Akhisar, evinde saat 18.00'de Kayseri'yi konuk edecek. Maçı A Spor yayınlayacak. Yeşil-siyahlılar, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 yenilse bile çeyrek finale yükselecek.



Kayseri'nin 2-1'lik galibiyetinde maç uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.



Yarın ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde, çeyrek final biletini almak isteyen takımlar sahada son kozlarını oynayacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



DEPLASMANDA ATILAN GOL AVANTAJI



Kupada rövanş maçlarında galibiyet ve beraberlikte eşitlik olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Rövanşta normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.