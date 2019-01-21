Kupada çeyrek finalistler belli oluyor

Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turundaki maçların programı şöyle:
YARIN
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
23 OCAK ÇARŞAMBA
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe Stadı)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Stadı)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 OCAK PERŞEMBE
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker Stadı)
29 OCAK PERŞEMBE
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom Stadyumu)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.