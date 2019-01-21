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Kupada çeyrek finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Giriş: 21 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:49

Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turundaki maçların programı şöyle:

YARIN

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 OCAK ÇARŞAMBA

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe Stadı)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Stadı)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 OCAK PERŞEMBE

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker Stadı)

29 OCAK PERŞEMBE

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom Stadyumu)

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