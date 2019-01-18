Sakat 4 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti. Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu. Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de kadroda bulunmadı.