 BİZE ULAŞIN

Sakat 4 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti.

Giriş: 18 Ocak 2019 Cuma 03:00 Güncelleme: 18 Ocak 2019 Cuma 11:00
Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti. Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu. Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de kadroda bulunmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kupa şifresi
Eljif Elmas Bursa’da yok
Sakat 4 isim kadroda yok
Transfer yapmak zor
Bitmeyen çile