Eljif Elmas Bursa’da yok

İkinci yarının ilk dakikalarında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gören Eljif Elmas, cezalı duruma düştü.
Giriş: 18 Ocak 2019 Cuma
03:00
Güncelleme: 18 Ocak 2019 Cuma
11:00
İkinci yarının ilk dakikalarında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gören Eljif Elmas, cezalı duruma düştü. 19 yaşındaki futbolcu pazartesi akşamı Süper Lig'de oynanacak Bursaspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
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