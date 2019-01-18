 BİZE ULAŞIN

Alanya'da sessizlik

Kupada son 16 turu ilk maçında, iki ekibin mücadelesi başladığı gibi sona erdi. Maç sonunda Tzavellas’a tüküren Diagne kırmızı kart gördü.

Giriş: 18 Ocak 2019 Cuma 03:00 Güncelleme: 18 Ocak 2019 Cuma 11:00

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanya ile Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı. A Spor'dan yayınlanan maçta 6'da Diagne'nin golü VAR'dan ofsayt tespit edilince iptal edildi. İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı olarak girdikleri fırsatları harcadı. Alanya'da Ozan ve Sural, Paşa'da ise Heintz ile Hajradinovic'in görücüye çıktığı maç başladığı gibi bitti. Maç sonunda ise Tzavellas'a tüküren Diagne kızardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kupa şifresi
Eljif Elmas Bursa’da yok
Sakat 4 isim kadroda yok
Transfer yapmak zor
Bitmeyen çile