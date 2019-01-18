Alanya'da sessizlik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanya ile Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı. A Spor'dan yayınlanan maçta 6'da Diagne'nin golü VAR'dan ofsayt tespit edilince iptal edildi. İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı olarak girdikleri fırsatları harcadı. Alanya'da Ozan ve Sural, Paşa'da ise Heintz ile Hajradinovic'in görücüye çıktığı maç başladığı gibi bitti. Maç sonunda ise Tzavellas'a tüküren Diagne kızardı.