Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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