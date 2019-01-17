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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Birçok futbolseverin merakla beklediği maça dair detaylar haberimizde...

Giriş: 17 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:49

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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