Muhteşem dönüş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor, turnuvanın sürpriz ekibi Bodrumspor'u ağırladı. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabaka büyük heyecana sahne oldu. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, 7. dakikada Ozan Sol'un golüyle 1-0 öne geçti. Ozan Sol'un golünde adeta 'al da at' diyen Celal Dumanlı, 45+2'de benzer bir pozisyonda bu kez Hüseyin Kala'ya asist yaptı ve Bodrum ilk devreyi 2-0 kapattı.



BULUT MÜDAHALESİ

2-0'IN şokuyla soyunma odasına giren Yeni Malatya, 2 oyuncu değişikliğiyle ikinci yarıya başladı. 80 dakika rakip kaleye yüklenen sarı-siyahlılar, penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen isim Aleksic, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderince farkı 1'e indi. 83'te korner kullanan Y. Malatya'da arka direkte boş pozisyonda Mickael Pereira eşitliği getirdi. 89'da Aleksic soldan ortaya kafayı vurdu ve Malatya 3-2 kazandı.

VAR KUPADA DA DEVREYE GİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kullanılmaya başlayan Video Hakem Sistemi'ne Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçında yine kritik bir iş düştü. 78'de Ömer Şişmanoğlu, yerde kalınca Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verdi.



CİDDİYE ALIYORUZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı kendilerinin zorlaştırdıklarını söylerken ilk yarıda büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Başarılı hoca, "Futbolda hiçbir zaman rakibinizi küçümsememeniz gerekiyor. Hemen cezayı keserler. Türkiye Kupası'nı çok ciddiye alıyoruz. Avrupa kupalarına katılmanın en kestirme yolu" diye konuştu.



Erol Bulut, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Bodrum'un hocası Engin İpekoğlu ile sohbet etti.