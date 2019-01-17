Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Boluspor mücadelesi ne zaman oynanacak ve hangi güne ertelendi? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta? GS Bolu maçı hangi statta oynanacak?
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının 22 Ocak'ta Bolu'da, rövanşın ise 29 Ocak'ta İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.