Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Boluspor mücadelesi ne zaman oynanacak ve hangi güne ertelendi? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta? GS Bolu maçı hangi statta oynanacak?

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının 22 Ocak'ta Bolu'da, rövanşın ise 29 Ocak'ta İstanbul'da oynanacağını açıkladı.