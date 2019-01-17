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Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...

Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı Bolu'da olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenmişti.  Futbolseverler arasında maçın ne zaman oynanacağı büyük merak konusu olmuştu. Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu. Detaylar haberimizde...

Giriş: 17 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:31

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Boluspor mücadelesi ne zaman oynanacak ve hangi güne ertelendi? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta? GS Bolu maçı hangi statta oynanacak?

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının 22 Ocak'ta Bolu'da, rövanşın ise 29 Ocak'ta İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

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