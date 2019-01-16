Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! Yeni Malatyaspor 3-2 Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde ağırladığı Bodrumspor'u nefes kesen bir mücadele sonrası 3-2 mağlup etti.

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Bodrumspor'u konuk etti.

Saat 16.30'da başlayan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip Bodrumspor 7. dakikada Ozan Sol'la öne geçti, 45+1. dakikada Hüseyin Kala'nın golüyle fark ikiye çıktı.

İkinci yarı gol için bastıran Yeni Malatyaspor maçın sonlarına doğru deyim yerindeyse Bodrumspor'un kilidini açtı.

Önce 80. dakikada Aleksic'le farkı bire indiren Malatyaspor 82'te Pereira ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol ise 89. dakikada yine Aleksic'in ayağından geldi: 3-2.