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Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Bugün Yeni Malatyaspor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Medipol Başakşehir ile Hatayspor ve Trabzonspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Dün oynanan maçlarda ise Akhisarspor, Kayserispor'u 2-1 yenmiş, Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kalmıştı. Boluspor-Galatasaray maçı ise kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:29

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda günün ilk maçı Yeni Malatyaspor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor arasında oynanıyor. Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın hakemi Volkan Bayarslan.

İki takımın ilk 11'leri ise şöyle:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, Ömer, Murat, Pereira, Ahmet, Aleksic, Chabake, Erkan, Mina, Mustafa.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya, Erkan, Muhammet, Hüseyin, Harun, Orhan, İzzet, S. Ahmet, Ozan, Özgür, Celal.


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