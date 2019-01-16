Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda günün ilk maçı Yeni Malatyaspor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor arasında oynanıyor. Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın hakemi Volkan Bayarslan.
İki takımın ilk 11'leri ise şöyle:
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, Ömer, Murat, Pereira, Ahmet, Aleksic, Chabake, Erkan, Mina, Mustafa.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya, Erkan, Muhammet, Hüseyin, Harun, Orhan, İzzet, S. Ahmet, Ozan, Özgür, Celal.
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