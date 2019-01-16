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Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Balıkesirspor'u konuk ediyor..

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:51

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı ATV ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega.

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