Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geliyor...

Bordo-mavililerde, İran Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ocak 2019 gtarihinde oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR İLE 2. EŞLEŞME

Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.

İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.