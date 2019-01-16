İşte kupa bu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, evinde Göztepe'yle 3-3 berabere kaldı. A Spor'dan yayınlanan maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 9'da Harun'un sağ kanattan yaptığı ortayı tek vuruşla ağlara yollayan Mevlüt'le öne geçti: 1-0. 30'da orta sahadan aldığı topu, çalımlarla ceza sahasına kadar taşıyan Armel Drole, fileleri havalandırmayı başardı: 2-0.



PENALTILAR BELİRLEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 50'de Ngando'yla durumu 2-1'e getirdi. 58'de Yasin'in serbest vuruşunda Kadu vuruşuyla beraberliği sağladı: 2-2. 66'da Sergen'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı, Mevlüt gole çevirdi: 3-2. 86'da Yasin'in yerde kalmasının ardından VAR'a gidilerek verilen penaltıyı Borges gole çevirdi: 3-3. Kalan sürede başka gol olmayınca, mücadele eşitlikle bitti.



HÜCUM DÖRTLÜSÜ HAZIR

Arnavut golcü Cikalleshi ile yolları ayıran Göztepe, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet Ghilas'la, Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda devam kararı aldı. Ghilas'ı Antalya kampına dahil eden Özdeş'in hücum hattı için farklı planları olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Jerome, Ghilas ve Samed Ali'nin yanı sıra yeni transfer Serdar Gürler'i de hücumda etkin bir şekilde kullanacağı vurgulandı.



'RÖVANŞTA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, avantajı koruyamadıklarını dile getirdi. Devreyi 2-0 önde kapattıklarını hatırlatan Korkmaz, "İkinci yarının başında yediğimiz golle panik olduk. Ardından bu sonuç ortaya çıktı. Rövanşta daha dikkatli olmalıyız" dedi.