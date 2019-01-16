Avantaj şampiyonda

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında, İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'u konuk etti. Son şampiyon Akigo, A Spor'dan yayınlanan maçta Kayseri'den 2-1'lik zaferle ayrıldı. 16'da Regattin golü atarken, ofsayt tartışmaları VAR'dan gelen gol kararıyla son buldu. 37'de Bokila'nın ortasını ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Atila, Ege temsilcisini 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Kayseri lehine verdiği penaltı kararını VAR'la değiştiren hakem Halis Özkahya, ikinci penaltıyı ise VAR'la verdi. 78'de Chery, penaltıdan skoru 2-1 yaptı ama kalan süre sarı-kırmızılılara yetmedi. Çeyrek finale yükselecek takım 22 Ocak'ta Akhisar'da oynanacak karşılaşmayla belli olacak.



HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL!

Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan, avantajı ele geçirdiklerini söyledi. Skoru koruduklarını belirten Arslan, "Avantajlı bir skor. Her şey bitmiş değil, futbola sürekli ciddiyetle yaklaşmanız gerekiyor" diye konuştu.