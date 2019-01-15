Boluspor-Galatasaray maçının stadı karla kaplandı

Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent merkezinde devam eden kar yağışı nedeniyle, saat 19.50'de Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde Bolu Atatürk Stadyumu karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Atatürk Stadyumu'nda henüz kar küreme çalışmaları başlamadı. İlerleyen saatlerde başlaması beklenen kar küreme çalışmasıyla birlikte karşılaşmanın oynanması bekleniyor.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, kar yağışının maçın oynanmasına etki etmeyeceğini söyledi.