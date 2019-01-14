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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki mücadele yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Giriş: 14 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:06

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesi yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Son 16 turundaki ilk maçların programı şöyle:

YARIN:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

16 OCAK ÇARŞAMBA:
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 OCAK PERŞEMBE:
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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