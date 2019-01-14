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Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Giriş: 14 Ocak 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu yarın oynanacak 3 müsabakanın hakemlerini açıkladı.

Kayserispor'un sahasında Akhisarspor ile oynayacağı ve saat 16.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak karşılaşmada ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Günün son mücadelesinde ise Boluspor'un konuğu Galatasaray olacak. Saat 19.50'de başlayacak bu müsabakanın hakemi de Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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