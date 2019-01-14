Akhisarspor Kayseri'de avantaj peşinde

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.
Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven yarınki maçta forma giyemeyecek.
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