Türkiye'nin kupasında müthiş eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncı kuruluş olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda dün son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Hasan Doğan Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde Futbol Federasyonu yetkilileri ile 16 kulübün temsilcileri yer aldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Kura çekimine; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in seri başı olarak katıldı.



DEV HEYECAN A SPOR VE A2'DE



Türkiye'nin kupasında oynanacak maçlar yine A Spor ve a2 ekranlarından yayınlanacak. Kupada oynanan 72 karşılaşmayı da canlı yayınlayan A Spor ve A2, finale giden yolda da tüm heyecanı izleyicileriyle paylaşacak. Turkuvaz Medya, maç yayınlarının yanı sıra karşılaşma öncesi ve sonrası yayınlarıyla da detayları ekranlarından duyuracak.



ADIM ADIM SiVAS'A



16 takımın şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı her yıl farklı bir şehirde yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Diyarbakır'da belli olurken, bu sene kupanın finali Sivas'ta oynanacak. 16 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak finalde kupanın sahibi 4 Eylül Stadı'nda belli olacak.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR



Kura çekiminde bir konuşma yapan Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, şu ifadeleri kullandı: "166 takımla başladığımız bu serüven 16 takıma kadar geldi. Türkiye Kupası, çok iddialı ve sürprizli geçiyor. Yeni sporcuların parladığı Türkiye Kupası'nda çok daha güzel maçları izleyeceğimizi umut ediyorum. 72 maçın naklen yayınlandığını ve bundan sonra da yayınlanmaya devam edeceğini söylemek isterim. Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na teşekkür ediyoruz. Çektiğimiz kuranın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Hak eden kazansın."