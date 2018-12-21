Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 kura çekimi bugün gerçekleşti. İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.



Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.



İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa



Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediye Bodrumspor



Kayserispor - Akhisarspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe



Trabzonspor - Balıkesir Baltok



Boluspor - Galatasaray



Medipol Başakşehir - Hatayspor



Antalyaspor - Göztepe



