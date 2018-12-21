 BİZE ULAŞIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

A Spor ekranlarından canlı olarak aktarılan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Giriş: 21 Aralık 2018 Cuma 03:00 Güncelleme: 21 Aralık 2018 Cuma 15:34

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 kura çekimi bugün gerçekleşti. İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediye Bodrumspor

Kayserispor - Akhisarspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Balıkesir Baltok

Boluspor - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Hatayspor

Antalyaspor - Göztepe

Volkan Ballı'dan Ümraniyespor yorumu!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe farkla turladı!
Golden önce ofsayt var mı? | İZLEYİN
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Gençlerbirliği'ne Hatayspor şoku! Hatayspor 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ ÖZETİ)
Antalyaspor üst turda!