Sürpriz çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig'de harika işler çıkaran Antalyaspor, deplasmanda Darıca G,Birliği ile karşılaştı. 2-2'nin rövanşında Kocaeli'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçta baştan sona kadar Antalyaspor'un üstünlüğü göze çarptı. Akdeniz ekibi, 47. dakikada sağ kanattan Doğukan Sinik'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Rakip kaleye 9'u isabetli 18 şut çeken Antalyaspor, başka gol bulamasa da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.



DARICA 2 YEDEKLE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan katılarak önce İnegöl'ü 2-1, 3. turda Karabük'ü 6-1 yenmişti. 5. turda Antalyaspor ile olan ilk karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Darıca, rövanş mücadelesine sadece 2 yedek oyuncuyla çıktı.