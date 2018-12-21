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Kuralar bugün çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. A Spor ve A2’den naklen yayınlanan mücadelelerde turlayan ekipler, bugün saat 11.00’de Riva’da çekilecek kurayla eşleşecek.

Giriş: 21 Aralık 2018 Cuma 03:00 Güncelleme: 21 Aralık 2018 Cuma 11:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur dün yapılan maçlarla tamamlandı. Son 16'ya kalan ekipler, bugün saat 11.00'de çekilecek kura sonucu birbiriyle eşleşecek. Kura çekimi, İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, A Spor'dan naklen ekranlara getirilecek. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Alanya
Antalya
Akhisar
Balıkesir
Başakşehir
Bodrumspor
Boluspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Göztepe
Hatayspor
Kasımpaşa
Kayseri
Trabzonspor
Ümraniyespor
Yeni Malatya

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