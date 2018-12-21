Kuralar bugün çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur dün yapılan maçlarla tamamlandı. Son 16'ya kalan ekipler, bugün saat 11.00'de çekilecek kura sonucu birbiriyle eşleşecek. Kura çekimi, İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kura, A Spor'dan naklen ekranlara getirilecek. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda ilk karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş müsabakaları ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da yapılacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR



Alanya

Antalya

Akhisar

Balıkesir

Başakşehir

Bodrumspor

Boluspor

Fenerbahçe

Galatasaray

Göztepe

Hatayspor

Kasımpaşa

Kayseri

Trabzonspor

Ümraniyespor

Yeni Malatya