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Hatay tur attı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig'den iki takımın karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlandı.

Giriş: 21 Aralık 2018 Cuma 03:00 Güncelleme: 21 Aralık 2018 Cuma 11:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig'den iki takımın karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlandı. 1. Lig'de 6. sırada yer alan Hatay, lig lideri Gençlerbirliği'ni, Sinan ve Caner'in golleriyle 2-0 devirdi. Hatayspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 2 farkla alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran takım oldu.

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