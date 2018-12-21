Hatay tur attı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig'den iki takımın karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlandı. 1. Lig'de 6. sırada yer alan Hatay, lig lideri Gençlerbirliği'ni, Sinan ve Caner'in golleriyle 2-0 devirdi. Hatayspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 2 farkla alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran takım oldu.