Akhisar rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Akhisarspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fatih Karagümrük'ü evinde konuk etti. İlk müsabakayı İstanbul'da 4-1 kazanarak işi büyük ölçüde bitiren yeşil- siyahlılar, rakibini bu kez 2-0 yenerek rahat bir şekilde Son 16 turuna kaldı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta ev sahibi Akhisarspor'un gollerini 73'te Elvis Manu ve 90+2'de penaltıdan Jeremy Bokila kaydetti. Ayrıca Elvis Manu, 43. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.