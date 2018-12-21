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Akhisar rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Akhisarspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fatih Karagümrük'ü evinde konuk etti.

Giriş: 21 Aralık 2018 Cuma 03:00 Güncelleme: 21 Aralık 2018 Cuma 11:00

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Akhisarspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fatih Karagümrük'ü evinde konuk etti. İlk müsabakayı İstanbul'da 4-1 kazanarak işi büyük ölçüde bitiren yeşil- siyahlılar, rakibini bu kez 2-0 yenerek rahat bir şekilde Son 16 turuna kaldı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta ev sahibi Akhisarspor'un gollerini 73'te Elvis Manu ve 90+2'de penaltıdan Jeremy Bokila kaydetti. Ayrıca Elvis Manu, 43. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

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