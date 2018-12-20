Son 16 yolcusu kalmasın!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 turuna kalacak son 4 takım bugün belli olacak. Günün ilk maçı 13.00'te Hatayspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. 13.45'te Darıca G.Birliği-Antalya 18.00'de Akhisarspor- Karagümrük kozlarını paylaşacak. 20.30'da ise Giresunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



KURA ÇEKİMİ YARIN



Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turunun eşleşmeleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.