Kupada da Malatya!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında Etimesgut Belediyespor'a konuk olan Evkur Yeni Malatysapor, rakibine şans tanımadı. Süper Lig'de sezona damgasını vuran Erol Bulut'un öğrencileri, ilk maçta olduğu gibi rövanşı da 2-0 kazandı. Ahmet İldiz ve Eren Tozlu'nun golleriyle zafere uzanan sarı-kırmızılılar, kupada Son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.



HEDEF FİNAL MALATYASPOR



Teknik Direktörü Erol Bulut, kupadaki hedeflerini açıkladı. Bulut, "Hedefimiz kupada final oynamak. Ligde de ikinci sıradayız. Devre arası transferlerle inşallah hedefe yavaş yavaş yol alacağız" dedi.