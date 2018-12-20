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Kupada da Malatya!

Süper Lig’de fırtına gibi esen sarı-kırmızılılar, kupada da rakip tanımadı. Doğu ekibi, Etimesgut’u rövanşta da aynı skorla yıktı, son 16’ya adını yazdırdı.

Giriş: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:00

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında Etimesgut Belediyespor'a konuk olan Evkur Yeni Malatysapor, rakibine şans tanımadı. Süper Lig'de sezona damgasını vuran Erol Bulut'un öğrencileri, ilk maçta olduğu gibi rövanşı da 2-0 kazandı. Ahmet İldiz ve Eren Tozlu'nun golleriyle zafere uzanan sarı-kırmızılılar, kupada Son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

HEDEF FİNAL MALATYASPOR

Teknik Direktörü Erol Bulut, kupadaki hedeflerini açıkladı. Bulut, "Hedefimiz kupada final oynamak. Ligde de ikinci sıradayız. Devre arası transferlerle inşallah hedefe yavaş yavaş yol alacağız" dedi.

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