Kasımpaşa turladı!

Süper Lig'de son iki haftayı yenilgi ile kapatan Kasımpaşa, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu... Lacivert-beyazlılar, ilk maçta 2-1 yendiği Memenen Belediyespor'u sahasında 4-1 mağlup ederek Son 16'ya kaldı. Kasımpaşa'ya turu getiren farklı skorda, Mustafa Ethem Erboğa (2), Koita (penaltıdan) ve Eduok'un golleri vardı. Koita kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirirken; Eduok, Ethem'in ikinci golünde asisti yapan isimdi. Konuk ekibin şeref yasını ise Umut Pusat'ın pasında Serhat Baştan kaydetti.