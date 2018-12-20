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Kasımpaşa turladı!

Deplasmanda 2-1 yendiği Mememen Belediyespor’u rövanşta 4’leyen Kasımpaşa, Son 16 biletini kaptı.

Giriş: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:54

Süper Lig'de son iki haftayı yenilgi ile kapatan Kasımpaşa, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu... Lacivert-beyazlılar, ilk maçta 2-1 yendiği Memenen Belediyespor'u sahasında 4-1 mağlup ederek Son 16'ya kaldı. Kasımpaşa'ya turu getiren farklı skorda, Mustafa Ethem Erboğa (2), Koita (penaltıdan) ve Eduok'un golleri vardı. Koita kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirirken; Eduok, Ethem'in ikinci golünde asisti yapan isimdi. Konuk ekibin şeref yasını ise Umut Pusat'ın pasında Serhat Baştan kaydetti.

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