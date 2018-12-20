Fenerbahçe farkla turladı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, turun ilk maçında İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇIN DAKİKALARI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Mehmet Topal'ın savunmadan çıkardığı uzun topla rakip yarı sahada buluşarak kaleye ilerleyen Soldado, öne çıkan kaleci Anıl Atağ'ın üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

14. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Husmani'nin orta sahadan ara pasında topla buluşan Id Azza, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

49. dakikada sağdan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Soldado'dan seken topa Mehmet Ekici'nin kaleyi cepheden gören noktadan gelişine şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Benzia'nın şutunda savunmadan seken top altıpas önündeki Mehmet Ekici'de kaldı. Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

67. dakikada Volkan Okumak'ın soldan ortasında topla buluşan Id Azza'nın Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Volkan Okumak farkı 1'e indirdi: 2-3.

73. dakikada Valbuena'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafayla aşırtmaya çalıştığı top, kale önündeki kalabalığın arasından geçerek arka direğe yakın bölgedeki Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Mehmet'in yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 4-2 öne geçti.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleciden dönen topu ceza sahası içinde Reyes tamamladı: 2-5.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırdı.

SOLDADO'NUN CEZASI BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, formasına Giresunspor karşılaşmasıyla kavuştu.

Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyemeyen Soldado, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ersun Yanal yönetiminde ikinci resmi maçında ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol attı. Fenerbahçe bundan önceki 25 resmi maçta rakip fileleri 2'den fazla havalandıramamıştı.

Giresunspor maçında takımı adına 2 gol atan Mehmet Ekici, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de resmi karşılaşmalarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, A takımla ilk resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerin Meksikalı futbolcusu Reyes de ilk golünü Giresunspor'a attı.

MAÇIN ARDINDAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarı için önemli kararlar aldıklarını ve bu kararları ilerleyen günlerde paylaşacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün iyi bir skor aldık. Gidişimizi düşünecek olursak sağlıklı bir skor alamadık. Takım savunması sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu gidermemiz halinde daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Hiçbir arkadaşımızın savunma zaafından bahsedemeyiz. Bugünkü maçın farklı olması kaliteli olduğunu gösterir. Geldiğimiz noktada ikinci dönemin başlangıcına adım atacağız. Önümüzdeki planı açıklayacağız. Hedefimiz büyüktür. Bu hedeflerimizi paylaşacağız. Her karşılaşmamızı kazanmak için oynamak bir vizyonumuzdur. Bir arkadaşımızı kaza ile kaybettik, üzücü olaylar yaşadık. Bütün camiamızla bir bütün olup ikinci yarı vizyonunu gerçekleştirip, bir arada olacağız. Takımda oynayan bütün oyuncular her türlü zorluğa, sürprize hazır olmalı. Bu kadronun böyle sahaya çıkması zorunlu bir durumdur" diye konuştu.

GİRESUNSPOR CEPHESİ

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe'ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Kalpar, "Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Ata Yıldırım

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Çağlar Birinci (Dk. 46 Sery), Kağan Miray Bağış (Dk. 58 Dauda), Husmani, Alperen Aydın, Bahadır Erol, Volkan Okumak, Id Azza (Dk. 78 Saruhan Bolat)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Barış Alıcı (Dk. 46 Valbuena), Mehmet Topal (Dk. 77 Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Ekici (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Köybaşı, Benzia, Ayew, Soldado

GOLLER: Dk. 7 Soldado, Dk. 49 ve Dk. 55 Mehmet Ekici, Dk. 73 Mehmet Topal, Dk. 89 Reyes (Fenerbahçe), Dk. 14 Id Azza, Dk. 68 Volkan Okumak (Penaltıdan) (Giresunspor)

SARI KART: Dk. 61 Husmani (Giresunspor)