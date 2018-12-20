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Antalyaspor üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rönanş karşılaşmasında Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni tek golle geçerek turu atladı.

Giriş: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:03

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Eşleşmenin ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, bugünkü sonuçla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

47. dakikada sağ kanattan Antalyasporlu Doğukan Sinik'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçta başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

Öte yandan, ev sahibi ekibin müsabakaya 2 yedek oyuncuyla çıkması dikkati çekti.

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