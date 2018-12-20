Antalyaspor üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Eşleşmenin ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, bugünkü sonuçla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
47. dakikada sağ kanattan Antalyasporlu Doğukan Sinik'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Maçta başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
Öte yandan, ev sahibi ekibin müsabakaya 2 yedek oyuncuyla çıkması dikkati çekti.
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