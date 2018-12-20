Akigolar pusuda!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Akhisarspor, gözünü kupaya dikti. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 4-1 yendiği Karagümrük'ü konuk edecek olan Ege ekibi işi sıkı tutuyor. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla tamamlayan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, şu sözleri sarfetti: "İlk maçın sonucunun bir önemi yok. Avantajlı olabiliriz ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olmak istiyoruz. Görev verdiğim tüm oyuncular da elinden geleni yapacaktır."