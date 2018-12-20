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Akigolar pusuda!

4-1’in rövanşında Karagümrük’ü konuk edecek olan Akhisarspor, rövanş için geri sayıma geçti.

Giriş: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:00

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Akhisarspor, gözünü kupaya dikti. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 4-1 yendiği Karagümrük'ü konuk edecek olan Ege ekibi işi sıkı tutuyor. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla tamamlayan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, şu sözleri sarfetti: "İlk maçın sonucunun bir önemi yok. Avantajlı olabiliriz ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olmak istiyoruz. Görev verdiğim tüm oyuncular da elinden geleni yapacaktır."

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