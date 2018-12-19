Alanyaspor yenilse de turladı I Kahramanmaraşspor 2-1 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Alanyaspor, TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk maçı 7-2 kazanan Alanyaspor, deplasmanda sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan taraf oldu. Kahramanmaraşspor'un gollerini 61. dakikada Burakcan Kunt ve 90. dakikada İbrahim Koca, Alanyaspor'un tek golünü ise 80. dakikada Bobo attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 21 Aralık Cuma günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek.



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