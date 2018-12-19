Okan Buruk tartışılıyor

Süper Lig'de 8. haftada Çaykur Rizespor'un başına geçip, sadece Fenerbahçe'yi deviren Okan Buruk ile yollar ayrılma noktasına geldi. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Tarsus, 4. turunda Sarıyer'i deviren Buruk ile ligde ise Fenerbahçe galibiyetinin ardından çıktığı 9 maçta 6 beraberlik, 3 yenilgi almıştı. Buruk, bu hafta ligdeki Trabzonspor maçını da kazanamazsa gönderilebilir.