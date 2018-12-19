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Kupada heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynanacak 6 maçla, son 16 turuna kalacak ilk takımlar belirlenecek. Futbolseverler A Spor ve a2 ekranlarından heyecana ortak olacak.

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur rövanş müsabakaları bugünkü maçlarla devam ediyor. Günün ilk maçında 5-1'in rövanşında 1. Lig takımı Boluspor, 3. Lig temsilcisi Van BB karşısına rahat çıkıyor. 13.45'te Yeni Malatya, 2. Lig temsilcisi Etimesgut'a gidiyor. Alanya 7-2'nin rövanşında K. Maraş deplasmanında olacak. Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Kasımpaşa ise İzmir'de 2-1 yendiği 2. Lig takımı Menemen'i konuk edecek. Teknik direktör Hikmet Karaman'la çıkışa geçip Süper Lig'de 2'de 2 yapan Kayserispor, 1. Lig ekibi Altay'ı 2-1'in rövanşında konuk ediyor. Süper Lig'de son haftaların en formda takımlarından Trabzonspor ise 2-2'nin rövanşında 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayarak tur arayan taraf olacak.

BUGÜN
13.00 Van BB (1-5) Boluspor Ramazan Keleş A Spor
13.45 Etimesgut (0-2) Y. Malatya Arda Kardeşler A Spor
15.00 K.Maraş (2-7) Alanyaspor Hakan Ceylan A Spor
17.00 Kasımpaşa (2-1) Menemen Volkan Bayarslan A Spor
18.30 Kayserispor (2-1) Altay Ali Şansalan A Spor
20.30 Trabzonspor (2-2) Sivas Bld. Bahattin Şimşek a2

YARIN
13.00 Hatay (1-2) Gençlerbirliği Atilla Karaoğlan A Spor
13.45 Darıca G.B. (2-2) Antalya Serkan Tokat A Spor
18.00 Akhisar (4-1) F.Karagümrük A.Kadir Bitigen A Spor
20.30 Giresun (0-1) Fenerbahçe Suat Arslanboğa a2

KUPA ARALIK'TA
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, 21 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çift maç eleme sisteminin uygulanacağı son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.

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