Kasımpaşa 4-1 Menemen Belediyespor | MAÇIN ÖZETİ | GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 38'inci dakikalarda Mustafa, 34'üncü dakikada penaltıdan Koita ve 72'nci dakikada Eduok kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 84'üncü dakikada Serhat'tan geldi. Deplasmanda oynanan ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR



5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Menemen Belediyespor atağında Okan içeri çevirdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Umut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



20'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanatta Mustafa ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın şutunda top yandan auta çıktı.



27'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



33'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok, boş durumdaki Koita'yı gördü. Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.



34'üncü dakikada topun başına geçen Koita'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.



38'inci dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Koita'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Eduok, ceza sahasına girdikten sonra topu boş durumdaki Mustafa ile buluşturdu. Mustafa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



71'inci dakikada Kasımpaşa farkı 4'e çıkardı. Mustafa'nın asıyla savunma arkasına sarkan Eduok kaleci karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 4-0.



84'üncü dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Umut'un pasında savunma arkasına sarkan Serhat'ın sert şutunda top filelere gitti: 4-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

MAÇIN ARDINDAN

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Menemen Belediyespor yardımcı antrenörü Soner Erdurmuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki kulvarda da yollarına devam ettiklerini belirten Mustafa Denizli, "Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamamıştık. Kupada ilk maçta skor avantajını yakalamıştık. Ama kupa maçları sürprizlere gebe maçlardır. Bu açıdan dikkatli hazırlandık. Bunu da sahada skor olarak yansıttık. Her geçen tur daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyoruz. Umarım ligde de kupada da düşündüğümüz hedefleri buluruz. Futbol oynama açısından zor bir havanın olduğu bir gündü. Menemen kendi liginde şampiyonluğa bir takım. Kupada daha önce birçok Süper Lig takımı elendi. Bu hava şartlarında iyi mücadele ortaya koyan bütün futbolcıuları kutluyorum. Cuma günü kura çekilecek. Bu yolda da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

SONER ERDURMUŞ: "BUGÜN KASIMPAŞA'DAN DAHA ÇOK POZİSYONUMUZ VARDI"

İlk maçta aldıkları dezavantajlı skorla bu maça çıktıklarını belirten Soner Erdurmuş, "Güzel bir müsabaka oldu. İlk maçın dezavantajıyla buraya geldik. 30'uncu dakikaya kadar denk bir oyun sergiledik. Süper Lig takımlarına karşı basit hatalar yaptığınız zaman ceza kesiliyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün Kasımpaşa'dan daha çok pozisyonumuz vardı. 3'üncü dakikada Umut golü yapabilse çok farklı olabilirdi. Bizim hedefimiz lig. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Onun için de iki maçta da rotasyona gittik. Oynamayan oyuncularımızı değerlendirdik. Kasımpaşa'yı bir üst tura yükseldikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan



HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çavuş xx



KASIMPAŞA: Eray xxx, Onur xxx, Ben Youssef xxx, Josue Sa xxx, Özgür xxx, Hakan xxx, Pavelka xxx, Tarkan, xxx, Koita xxx, Eduok xxx, Mustafa Ethem xxx



YEDEKLER: Ramazan, Sadiku, Mbaye, Hasan, Yılmaz, Veigneau, Uğurcan, Çağatay, Veysel, Popov



TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli



MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati x, Rıdvan x, Mert xx, Veli xx, Alberk xx, Murat xx, Taşkın xx, Mustafa xx, Okan xx, Umut xx, Vedat xx



YEDEKLER: Amir, Oğuzhan, Samet, Serhat, Bekir Can, Tayfun, Talha



TEKNİK DİREKTÖR: Suat Kaya



GOLLER: Mustafa (dk. 27 ve 38), Koita (dk. 34 pen.) (Kasımpaşa)